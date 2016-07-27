﻿ Dilma Rousseff aşkı genç adamı böyle çarptı
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Dilma Rousseff aşkı genç adamı böyle çarptı

Brezilya’nın Sergipe eyaletinin Aracaju şehri geçtiğimiz yıllarda görevden uzaklaştırılan Brezilya eski Devlet Başkanlarından Dilma Rousseff’in mitinginde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kalabalık miting alanında Rousseff’i...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:15
Dilma Rousseff aşkı genç adamı böyle çarptı
Brezilya’nın Sergipe eyaletinin Aracaju şehri geçtiğimiz yıllarda görevden uzaklaştırılan Brezilya eski Devlet Başkanlarından Dilma Rousseff’in mitinginde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kalabalık miting alanında Rousseff’i göremeyen 25 yaşındaki genç, başına geleceklerden habersiz olarak elektrik direğine tırmandı. Genç adam, bağırışlara rağmen elektrik direğine tırmandı. Genç adam Brezilya eski Devlet Başkanı Rousseff lehine slogan attı. Kısa bir süre sonra elektrik direğinden geçen yüksek gerilim hattı genç adamı çarptı. Genç adamın hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiği belirtildi.
Cihan

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