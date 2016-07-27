﻿ Irkçı parti Müslümanlar için sığınma hakkının kaldırılmasını istedi

Almanya'da ırkçı söylemlerle adını duyuran Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Genel Başkan Yardımcısı Alexander Gauland, ülkede Müslümanlar için sığınma hakkı tanınmasının kaldırılmasını istedi.
AfD Başkan Yardımcısı Gauland, ülkeye Müslüman inancına sahip mültecilerin kontrolsüz geldiğini ve bu durumun ülke güvenliğini tehdit ettiğini gösterdi.
AfD Başkan Yardımcısı son zamanlarda Almanya'da meydana gelen saldırıların Müslüman kökenli gençler tarafından yapıldığını ileri sürerek, böyle bir uygulamanın başlamasını istedi.
Öte yandan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, sığınma hakkını, "Herkesin zulüm karşısında başka ülkelere sığınmacı ve bu ülkelerce sığınmacı işlemi görme hakkı vardır" diye tanımlıyor.Cihan
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