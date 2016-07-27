﻿ Köln polisi Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'nden önce alarma geçti
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Köln polisi Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'nden önce alarma geçti

Almanya'nın Köln kentinde hafta sonu düzenlenecek olan ''Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'' için Köln emniyeti resmi internet sitesinden olası olaylara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldığını Türkçe bildiri yayınlayarak duyurdu. Köln'de...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:00
Köln polisi Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'nden önce alarma geçti
Almanya'nın Köln kentinde hafta sonu düzenlenecek olan ''Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'' için Köln emniyeti resmi internet sitesinden olası olaylara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldığını Türkçe bildiri yayınlayarak duyurdu.

Köln'de 31 Temmuz Pazar günü Deutzer Werft meydanında yapılacak olan ''Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'' için Köln emniyeti alarma geçti. Yayınlanan Türkçe bildiride, ''Türkiye’deki siyasi gelişmelerle ilgili önümüzdeki Pazar günü yapılacak yürüyüşlerden dolayı Köln Polis Teşkilatı yine zor bir görevle karşı karşıya. Emniyet Amiri Klaus Rüschenschmidt’in emrinde görev yapacak olan yaklaşık iki bin polis memuru tüm şehirdeki toplantıların güven ortamı içinde yapılmasını sağlayacak'' dedi.


TÜRKÇE BİLEN POLİSLER GÖREV BAŞINDA OLACAK

Duyuruda ayrıca mitingin miting günü Türkçe bilen ve Türk kökenli polis memurlarının görev alacağı bildirildi. Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies yaptığı yazılı açıklamada, ''Bir birinden tamamen farklı siyasi fikirlere sahip kişilerin karşı karşıya geleceğinin ve katılımcılarının çok duygusal olacağının bilincindeyiz. Her tür şiddete ve şiddet çağrısına karşı polis tüm kararlılığıyla müdahale edecektir. Toplantı yapma hakkını suç işlemek için veya suç işlemeye çağrıda bulunmak için kötüye kullananlar bir temel hak olan toplantı yapma özgürlüğüne sığınamazlar'' ifadelerine yer verdi.

Türk derneğinin düzenleyeceği ''Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'' için halktan gelen yasaklanması yönündeki mesaj ve siyasilerden gelen talepleri de değerlendiren Mathies, sözlerini şu sözlerle sürdürdü: ''Her türlü aşırı fikirlerden rahatsızlık duyan herkesi anlayışla karşılıyorum. Bir çok insan, Türkiye’nin iç meselelerinden kaynaklanan sorunların Almanya’da toplantı konusu yapılmasını anlamakta güçlük çekiyor. Dolayısıyla biz, toplantıda ifade edilecek olan fikirlerden bağımsız olarak demokrasi, özgürlük ve insan haklarının korunması için mücadele eden herkesi destekliyoruz. Zira bu değerler Almanya Anayasası’nın temel taşlarıdır. Biz tüm Köln halkının aynı şehirde barış içinde bir arada yaşaması için çalışıyoruz. Türkiye’de olup biten tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor ve Türkiye’nin iç meselesi olan bir sorunun Köln’e taşınmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”















Cihan

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