﻿ Korkak İsrail hukuksuzca Filistinlileri tutukluyor

İsrail'in hukuksuz bir şekilde Filistinli Müslümanları tutuklamasına ilişkin konuşan hukuk araştırmacısı Emine Et-Tavil de yaptığı açıklamada son süreçte Filistinli mahkumların sayısında artış olduğunu belirtti. Özellikle Kudüs intifadasının başlamasından ardından idarî tutuklamaların oranında %300 artış olduğunu kaydeden Tavil, Siyonist zindanlarda yüzlerce idari ceza alan makhumun olduğunu söyledi.



İSRAİL CEZALARLA DİRENİŞİ YILDIRMAYA ÇALIŞIYOR



Hukuk araştırmacısı Emine Et-Tavil, işgal güçlerinin özellikle son dönemde idarî hapis cezalarını artırmak suretiyle Filistin direnişini yıldırmaya çalıştığını da ifade etti. Öte yandan İsrail'in idari hapis uygulamasına maruz kalanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu biliniyor.



İDARİ HAPİS CEAZASI NEDİR?



İşgal rejiminin yargı sisteminde sadece Filistinlilere yönelik olarak uygulanan, herhangi bir şikâyette bulunma, dava dosyası açma gereği duyulmadan bir kişinin hapse atılmasına idarî hapis adı veriliyor. İşgal devleti yasalarına göre bir savcı bir Filistinliyi isterse hakkında hiçbir şikâyette bulunmadan altı ay süreyle hapse atabiliyor ve bu hapis cezasını yine herhangi bir dava dosyası açmaya gerek görmeden on kez tekrar edebiliyor. Çok sayıda Filistinli idarî hapis uygulamasıyla zindanda tutulduğu için bugün Filistin topraklarında yaşayan her dört Filistinliden biri mutlaka hapse girmiştir. Milli Gazete

Filistin direnişi karşısında korkudan titreyen Siyonist İsrail, Filistinli Müslümanları hak hukuk dinlemeksizin tutukluyor.