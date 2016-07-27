﻿ Münih saldırganı aşırı sağcı çıktı
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Münih saldırganı aşırı sağcı çıktı

Almanya, Münih kentindeki Olympia adlı alışveriş merkezinde insanlara rast gele ateş açıp 9 kişiyi öldüren ve ardından intihar eden İran kökenli Alman vatandaşı Ali David Sonboly'nin (18) aşırı sağcı ve ırkçı olduğu belirtildi. Frankfurter...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:14
Münih saldırganı aşırı sağcı çıktı
Almanya, Münih kentindeki Olympia adlı alışveriş merkezinde insanlara rast gele ateş açıp 9 kişiyi öldüren ve ardından intihar eden İran kökenli Alman vatandaşı Ali David Sonboly'nin (18) aşırı sağcı ve ırkçı olduğu belirtildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung Gazetesi'nin Alman güvenlik birimlerinden elde ettiği bilgiye göre, 20 Nisan 1998 doğumlu olan Ali David Sonboly, 20 Nisan'da Adolf Hitler'in de doğduğunu söylüyor ve bununla övünüyordu.

Çevresine kendisini arı ırktan gördüğünü söyleyen, İranlı olma yanında Almanlığıyla da övünen saldırganın, Türkler'den ve Araplardan nefret ettiğini söylediği belirtildi.

22 Temmuz'daki saldırıda Selçuk Kılıç (15), Can Leyla (15), Hüseyin Dayıcık (17) ve Sevda Dağ (45) isimli Türkler de yaşamlarını yitirmişlerdi.
Cihan

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