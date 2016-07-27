﻿ Palandöken: Borç yapılandırması herkesi kapsayacak
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Palandöken: Borç yapılandırması herkesi kapsayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni borç yapılandırmasının esnaf için can suyu olacağını belirterek, "Borç yapılandırması ile esnaf da kazanacak devlet de. Yapılandırma ekonomiyi...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:40
Palandöken: Borç yapılandırması herkesi kapsayacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni borç yapılandırmasının esnaf için can suyu olacağını belirterek, "Borç yapılandırması ile esnaf da kazanacak devlet de. Yapılandırma ekonomiyi canlandıracak. Esnafından çiftçisine, şoföründen öğrencisine devlete borcu olan herkes borcundan kurtulacak" dedi.

Yapılandırma kanunu görüşmelerinin TBMM'de sürdüğünü hatırlatan Palandöken, "Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılandırmanın kapsamı genişletilerek kabul edildi. Belediyelerin su alacaklarından trafik cezalarına, HGS ücretlerinden öğrenci harçlarına kadar devlete olan borçların tamamına yakını yeniden yapılandırılıyor. Vergi ve prim borçlarına sonradan eklenenlerle birlikte yaklaşık 300 milyar liralık borç yapılandırılacak. Bu fırsatı herkes çok iyi değerlendirmeli" diye konuştu.

Borcunu zamanında ve tam ödeyenlerin de unutulmaması gerektiğini söyleyen Palandöken, "Yapılandırma kanunları ile borcunu zamanında ve tam ödeyen esnaf küstürülmemeli. Bu durumda olanlara 2017 yılından itibaren makul bir vergi indirimi yapılmalı" ifadelerini kullandı.
Cihan

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