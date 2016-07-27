﻿ TAV, yılın ilk yarısında 503 milyon Euro ciro yaptı
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TAV, yılın ilk yarısında 503 milyon Euro ciro yaptı

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önemli markası TAV Havalimanları bu yılın ilk altı ayında 503 milyon Euro ciro açıkladı.Şirketler ilk altı aylık mali durumlarını açıklamaya başladı. 2016 yılının ilk altı ayında...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 19:05
TAV, yılın ilk yarısında 503 milyon Euro ciro yaptı
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önemli markası TAV Havalimanları bu yılın ilk altı ayında 503 milyon Euro ciro açıkladı.

Şirketler ilk altı aylık mali durumlarını açıklamaya başladı. 2016 yılının ilk altı ayında 49,2 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları 503 milyon Euro ciro yaptı. TAV, faiz amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) ise 195 milyon Euro olarak açıkladı. ..

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Artan güvenlik sorunları nedeniyle havacılık sektörü ülkemizde ve tüm dünyada sıkıntılı günler geçiriyor. Güvenlik endişeleri yolcuların seyahat davranışlarını önemli ölçüde etkiliyor ve özellikle ülkemiz gibi yoğun güvenlik sorunları yaşayan ülkelere yapılan seyahati azaltıyor. 2000 yılından beri işlettiğimiz Atatürk Havalimanı’nı evimiz olarak görüyoruz. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve Avrupa'nın üçüncü en yoğun havalimanı olan İstanbul Atatürk Havalimanı ülkemizin en yüksek güvenlikli alanları arasında yer alıyor. Daha önce ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde örneklerini gördüğümüz üzere, buna rağmen terör saldırılarını önlemek maalesef her zaman mümkün olamayabiliyor. TAV Havalimanları faaliyette olduğumuz 14 ülke ve 65 havalimanında edindiğimiz tecrübe, bu tür olaylarda yolcu sayısındaki toparlamanın genelde hızlı olduğuna işaret ediyor. Havacılık sektörü krizlere dayanıklı bir sektör ve geçmişte yaşadığımız benzer durumlarda toparlanmanın hızlı bir şekilde gerçekleştiğini gördük.” dedi.

YÜZDE 3 YOLCU ARTIŞI

İkinci çeyrekte kendisini iyice hissettiren belirsizlik ortamına rağmen yılın ilk altı ayında yolcu sayısında yüzde 3 oranında artış gösterdiğini dile getiren Şener, “Güvenlik kaygıları nedeniyle şehir çıkışlı yolcuların sayısındaki azalmaya bağlı olarak İstanbul Atatürk Havalimanı’nda transfer yolcu ağırlığı arttı. TAV olarak geçtiğimiz yıl başladığımız dış hatlar genişleme çalışmaları kapsamında ilave köprü inşaatı tamamlanarak hizmete girdi. Gürcistan Tiflis Havalimanı’nda ise pist ve apron rehabilitasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı. Atatürk Havalimanı’na yapılan hain saldırı ve sonrasında yaşanan darbe girişiminde en zorlu şartlarda profesyonel bir biçimde davranarak havalimanını işler tutan ve kısa sürede yeniden faaliyete sokan tüm çalışanlarımıza, destek ve dayanışma gösteren tüm TAV ailesine, şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kenetlenerek bu zor zamanları da aşacağına ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine olan inancımız tamdır. Biz de TAV olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda ve yer aldığımız tüm platformlarda bu yönde katkı sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Cihan

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