﻿ Akhisar'da demokrasi nöbeti 12. gününde

Manisa’nın Akhisar İlçesi'nde FETÖ’nün 15 Temmuz’da askeri darbe girişiminin 12. gününde binlerce vatandaş demokrasi nöbetine devam etti.
15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetinin 12'inci gününde binlerce Akhisarlı Milli Egemenlik Meydanı'na gelerek FETÖ liderine tepki gösterdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajları veren Akhisarlılara, İlçe Müftülüğü bir program düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile program başladı.
Program sabah namazına kadar, kasideler ve ilahilerle devam etti.
Cihan
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