Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin eski Zaman gazetesi çalışanlarına yönelik soruşturma çerçevesinde aranan yazar Ali Bulaç gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski Zaman Gazetesi yöneticisi ve yazarlarının da bulunduğu 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu karar doğrultusunda harekete geçmiş ve gazeteci Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Hakkında yakalama kararı bulunan 47 kişiden biri olan Ali Bulaç, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ali Bulaç, Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şubesi'nde yer kalmadığı için Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Zaman Gazetesi'ne paralel devlet soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 5 Mart 2016'da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kayyum atanmasına karar verilmişti. Cihan
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