﻿ Arkadaşları oynarken o Bayrak Şiiri'ni ezberledi

Edirne Fevzi Paşa İlkokulu'nda eğitim ve öğretim gören 9 yaşındaki Berkay Tezgider, Türk Bayrağına ve vatanına olan sevgisini ezberlediği Bayrak Şiiri'yle gösterdi.Edirne’de çoğunlukla roman öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü Fevzi Paşa İlkokulu'nda okuyan 9 yaşındaki Berkay Tezgider, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerde Bayrak Şiiri'ni ezberleyerek vatan sevgisini dile getirdi. Derslerindeki başarılarıyla öğretmenlerinin takdirini kazanan Gider, hergün gelen şehit haberlerinden üzüntü duyduğunu ve teröre tepkisi göstermek Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin önemini vurgulamak için şiiri ezberlemeye çalıştığını söyledi.9 yaşındaki öğrenci Tezgider '' Ben annemi, babamı, ailemi çok seviyorum ama en çok Bayrağımızı seviyorum. Her gün şehit haberleri beni üzüyor bende hem askerlerimize destek olmak için hemde teröre tepki göstermek için ne yapabilirim diye düşündüğümde Bayrak Şiiri'ni ezberlemek aklıma geldi.Uzun uğraşlar sonrasında şiiri ezberledim. İnşallah bu şiiri herkes okur ve Türk Milletinin gücünü öğrenir’’dedi.