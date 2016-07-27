﻿ Arkadaşları oynarken o Bayrak Şiiri'ni ezberledi
﻿

Arkadaşları oynarken o Bayrak Şiiri'ni ezberledi

Edirne Fevzi Paşa İlkokulu'nda eğitim ve öğretim gören 9 yaşındaki Berkay Tezgider, Türk Bayrağına ve vatanına olan sevgisini ezberlediği Bayrak Şiiri'yle gösterdi.Edirne’de çoğunlukla roman öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:00
Arkadaşları oynarken o Bayrak Şiiri'ni ezberledi
Edirne Fevzi Paşa İlkokulu'nda eğitim ve öğretim gören 9 yaşındaki Berkay Tezgider, Türk Bayrağına ve vatanına olan sevgisini ezberlediği Bayrak Şiiri'yle gösterdi.

Edirne’de çoğunlukla roman öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü Fevzi Paşa İlkokulu'nda okuyan 9 yaşındaki Berkay Tezgider, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerde Bayrak Şiiri'ni ezberleyerek vatan sevgisini dile getirdi. Derslerindeki başarılarıyla öğretmenlerinin takdirini kazanan Gider, hergün gelen şehit haberlerinden üzüntü duyduğunu ve teröre tepkisi göstermek Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin önemini vurgulamak için şiiri ezberlemeye çalıştığını söyledi.

9 yaşındaki öğrenci Tezgider '' Ben annemi, babamı, ailemi çok seviyorum ama en çok Bayrağımızı seviyorum. Her gün şehit haberleri beni üzüyor bende hem askerlerimize destek olmak için hemde teröre tepki göstermek için ne yapabilirim diye düşündüğümde Bayrak Şiiri'ni ezberlemek aklıma geldi.Uzun uğraşlar sonrasında şiiri ezberledim. İnşallah bu şiiri herkes okur ve Türk Milletinin gücünü öğrenir’’dedi.
Cihan

Sitene Haber Ekle Sitene Haber Ekle

Yorka İnşaat
﻿

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    ﻿
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu
    Tümü Anket
    Darbe girişimi sonrası Siyasilerin, Medyanın ve STK'ların darbeye karşı ortak tavrı Türkiye siyasetinde yeni bir siyasi oluşum ve yakınlaşmalara sebep olur mu?

    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    Linkler
    Alışveriş
    Kitap
    Kim Kimdir? Tüm Biyografiler
    Karikatür
    Sen de Yaz
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri
    Siz de yazmak istemez misiniz?
    Ziyaretçi Defteri
    Arşiv

    ﻿