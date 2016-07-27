﻿ Bakan Ala: FETÖ, Türkiye'nin Boko Haram'ıdır

İçişleri Bakanı Efkan Ala, FETÖ'cülerin kalkıştığı darbe girişimi kapsamında 178'i general-amiral, 2 bin 727'si subay, 7 bin 106'sı diğer rütbelerden olmak üzere 10 bin 12 askerin gözaltına alındığını, 151'i general, bin 656'sı subay olmak üzere 5 bin 266 askerin tutuklandığını, emniyet teşkilatında 2 bin 901 polis, 2 bin 684 hakim ve savcının gözaltına alındığını, soruşturmalarda da 1019 hakim ve savcı tutuklandığını açıkladı.
Bakan Ala, dün akşam Hrant Dink cinayetiyle ilgili yeni gözaltılar olduğunu, Dink cinayetinde de FETÖ parmağı olabileceğini kaydetti. Geçmişteki birçok olayda bu örgütün parmağı olabileceğini ifade eden Ala, "FETÖ, Türkiye'nin Boko Haram'ıdır" dedi.
"SUİKAST İHTİMALLERİ DEVAM EDİYOR"
FETÖ tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hala suikast düzenleme olasılığının bulunduğunu söyleyen Ala, kaçan darbeci askerler için ciddi bir çalışma yürütüldüğünü, büyük bir kısmının da yakalandığını dile getirdi. Kırmızı alarmın henüz bitmediğinin altını çizen Ala, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin de en üst seviyede korunduğunu belirtti.
JANDARMAYI VALİ Mİ YÖNETECEK?
Jandarmanın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanacağını açıklayan Ala, "Darbeleri tarihimizden silip atmak lazım. Güçleri dağıtmak lazım. Ayrı ayrı olmalı ve ayrı ayrı hizmet vermeliler" değerlendirmesinde bulundu. Ala, "Jandarma kolluk kuvveti haline dönüştürülecek. Emniyet gibi jandarmanın da öyle görevleri olacak" dedi. Jandarmanın da vali tarafından yönetilip yönetilmeyeceği hususuna ilişkin Ala, bu konuda henüz net bir şey olmadığını ancak atanması durumunda valinin, şu andaki Genelkurmay Başkanı’nın görev ve yetkilerine sahip olacağını ifade etti. Ala, "Şu anda Türkiye'nin alacağı insiyatiflerle okullar konusunda, eğitim konusunda çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda Başkomutanımız bir konsept oluşturacak ve ona göre kararlar alınacak" şeklinde konuştu.
"12-13 YAŞINDA ASKERİ OKULDA OLMAK DOĞRU DEĞİL"
Askeri liselerin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin bir soruya Ala, "Benim görüşüm 12-13 yaşındaki çocukları bu şekilde yetiştirmek doğru değil. Askeriyede her yetkide insana ihtiyaç oluyor. Doktor da tamirci de. Asker sürekli eğitim ister. Sürekli eğitimi de yapın. Ancak ilk şekillenmeler normal okullarda olmalı ki diğer konularda çok daha verimli olsunlar. Üst kademede tam yetki hükümette olmalı. Sistem baş aşağı duruyor. Önemli olması gerekenler formalite, formalite olması gerekenler çok önemli. Bu böyle yürümez" cevabını verdi.
"OHAL SADECE FETÖ’YE YÖNELİK UYGULANIYOR"
OHAL’in sadece FETÖ’ye yönelik uygulandığının altını çizen Ala, "Bir bu işi yapanların cezalandırılması, ikincisi bu tehlikenin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun için gerekli çalışmalar yapılıyor. İnsanlarımız kendi hayatlarına devam edecek. Bu OHAL kararı FETÖ'ye yönelik uygulanıyor" diye konuştu.
GEÇMİŞTEKİ OLAYLAR
Fenerbahçe, Rus uçağının vurulması ve Uludere olaylarında FETÖ’nün parmağının olup olmadığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ala şöyle konuştu:
"Bu olaylarda FETÖ parmağı olabilir. Hatırlarsanız 6-7 Ekim olaylarında da onların parmağı çıktı. Hepsi yakalandı. Terör olaylarında bile bazıları hakkında soruşturma açtık. Mesela istihbarat alınmış ama gerekli yerlere bildirmemiş. Bunları tespit ettik ve soruşturmalar açtık. Bir bombalı saldırıyla ilgili yaşanan gözaltı olayında şöyle bir olay yaşadık. İfadesinde bir isim veriyor. Ve verdiği isim devletin içinden bir isim çıkabiliyor. FETÖ, Türkiye'nin Boko Haram'ıdır. Düşünün, Hrant Dink cinayeti ile ilgili bir gözaltı dün akşam oldu. Kanaatim orada da FETÖ parmağı var."
"BİR DOLARLIK BANKNOTLAR HABERLEŞME BİÇİMİ OLABİLİR"
FETÖ’cülerin üzerinde 1 dolarlık banknotların çıkmasını bir çeşit haberleşme biçimi olarak değerlendiren Ala, dolarların üzerindeki harflerin bir takım rütbe olabileceğini ifade etti. Ala, "Böyle akıldışı bir örgüt. Akla hayale gelmeyecek haberleşme yöntemleri var. Hepsini söyleyemiyoruz. Soruşturmaların sonunda onlar da deşifre olacak. Anlatamayız tedbir alırlar" DEDİ.
"BAŞ TERÖRİSTİ ORADA TUTMAK KABUL EDİLEMEZ"
ABD'nin Fettullah Gülen’i Türkiye’ye teslim etmesi gerektiğini vurgulayan Ala, "Bizim ABD ile ilişkilerimiz var. Ciddi ikili ilişkilerimiz var. Son cümlem şudur; ABD bunu kesinlikle iade etmelidir. Şöyle düşünün 11 Eylül saldırısını gerçekleştiren kişi Türkiye'de olsa ve biz onu başka bir ülkeye göndersek, ABD halkının bize karşı tutumu ne olursa, bizim halkımızın ABD'ye karşı tutumu da o olur. Baş teröristi orada tutmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
FETÖ’cülerin her bir olay için bir imam atadıklarını söyleyen Ala, "Türkiye'de 1'den fazla 1 numara var. Kendisinden sonraki herkes 10. sıradaki 1 numara" dedi.
BOKO HARAM ÖRGÜTÜ
Boko Haram, 2002 yılında Nijerya'nın Borno eyaletinde Muhammed Yusuf tarafından kurulan radikal İslamcı yasadışı silahlı örgüt. Örgüt, özellikle Nijerya'nın kuzey kesiminde daha etkili konumda. Boko Haram örgütü binlerce insanı öldürme, kent ve kiliseleri yakma, göçlere sebep olma, genç kızları dini gerekçelerle kaçırıp satma gibi pek çok illegal eylemle gündeme geldi. Cihan
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