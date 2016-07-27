﻿ Bakan Soylu'dan gazilere ziyaret
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Bakan Soylu'dan gazilere ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini durdurmaya çalışırken yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Bakan Soylu, cuntacı askerlerin başlattığı...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:21
Bakan Soylu'dan gazilere ziyaret
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini durdurmaya çalışırken yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, cuntacı askerlerin başlattığı askeri kalkışma hareketi sırasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

SİZLERE MÜTEŞEKKİRİZ

Darbe gecesi Akıncılar Üssü'nden kalkan F-16'ları engellemeye çalışırken açılan ateş sonucu babası şehit olan, annesi ise yoğun bakımda tedavi altına bunun 19 yaşındaki Mert Can Güder ile sohbet eden Soylu, "Allah milletimizden razı olsun" diyerek, Türk milletinin büyük bir tarih yazdığını söyledi.
Mert Can'ın darbe akşamı büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirten Soylu, "Bu memleketin senin gibi kahraman, mert ve cesur insanlara ihtiyacı var. Sizlere müteşekkiriz" dedi.

Soylu, ayrıca darbe gecesi Ankara Emniyeti önünde patlamada yaralanan ve aynı hastanede tedavi altında olan Ankara Emniyeti'nde şube müdürü olarak görev yapan Fatih Eryılmaz'a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Cihan

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