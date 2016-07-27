﻿ Başkan Hızlı, Altın Kızı ağırladı
﻿

Başkan Hızlı, Altın Kızı ağırladı

Güney Kore'de düzenlenen 14. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası ve Trabzon’da düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’nın konuğu oldu.Altın...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:02
Başkan Hızlı, Altın Kızı ağırladı
Güney Kore'de düzenlenen 14. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası ve Trabzon’da düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’nın konuğu oldu.

Altın kız olarak da anılan 13 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı’nın ziyaretine annesi Seçil Onbaşı, babası Serkan Onbaşı ve Gürkan Er’ de eşlik etti.

Ayşe’nin Akhisarlı olarak bizleri gururlandırdığını ifade eden Belediye Başkanı Salih Hızlı, “Ayşe Begüm Onbaşı’nın elde ettiği başarı azmin ve disiplinin getirdiği zaferdir. Yine ona destek olan öğreticisi ve ailesinin fedakarlıkları da göz ardı edilemez. Geleceği parlak olan bu sporcumuza her türlü desteği sağlamak bizim boynumuzun borcudur. İnşallah bundan sonra başarılarına daha büyük başarılar katar” dedi.

Şuanda sosyal aktiviteler de geçirecekleri bir süre olduğunu dile getiren antrenör Gürkan Er, “Eylül ayında Akdeniz Oyunları Mersin’de organize edilecek. Kasım ayında da kulüplerimizin Manisa’da son oyunu olacak. İnşallah kendi ilimizde elde edeceğimiz başarılarla birlikte sezonu güzel kapatmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sezonun planlamasına da bir yandan başladık. Eğitim öğretim planlamalarını, geçmiş dönemin başarılarını notlara döküp planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası var. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Belediye Başkanı Salih Hızlı dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı’ya çeşitli hediyeler ile katkı ve teşvik amaçlı altın takdim edildi.
Cihan

Sitene Haber Ekle Sitene Haber Ekle

Yorka İnşaat
﻿

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    ﻿
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu
    Tümü Anket
    Darbe girişimi sonrası Siyasilerin, Medyanın ve STK'ların darbeye karşı ortak tavrı Türkiye siyasetinde yeni bir siyasi oluşum ve yakınlaşmalara sebep olur mu?

    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    Linkler
    Alışveriş
    Kitap
    Kim Kimdir? Tüm Biyografiler
    Karikatür
    Sen de Yaz
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri
    Siz de yazmak istemez misiniz?
    Ziyaretçi Defteri
    Arşiv

    ﻿