﻿ Başkan Hızlı, Altın Kızı ağırladı

Güney Kore'de düzenlenen 14. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası ve Trabzon’da düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’nın konuğu oldu.Altın kız olarak da anılan 13 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı’nın ziyaretine annesi Seçil Onbaşı, babası Serkan Onbaşı ve Gürkan Er’ de eşlik etti.Ayşe’nin Akhisarlı olarak bizleri gururlandırdığını ifade eden Belediye Başkanı Salih Hızlı, “Ayşe Begüm Onbaşı’nın elde ettiği başarı azmin ve disiplinin getirdiği zaferdir. Yine ona destek olan öğreticisi ve ailesinin fedakarlıkları da göz ardı edilemez. Geleceği parlak olan bu sporcumuza her türlü desteği sağlamak bizim boynumuzun borcudur. İnşallah bundan sonra başarılarına daha büyük başarılar katar” dedi.Şuanda sosyal aktiviteler de geçirecekleri bir süre olduğunu dile getiren antrenör Gürkan Er, “Eylül ayında Akdeniz Oyunları Mersin’de organize edilecek. Kasım ayında da kulüplerimizin Manisa’da son oyunu olacak. İnşallah kendi ilimizde elde edeceğimiz başarılarla birlikte sezonu güzel kapatmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sezonun planlamasına da bir yandan başladık. Eğitim öğretim planlamalarını, geçmiş dönemin başarılarını notlara döküp planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası var. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.Belediye Başkanı Salih Hızlı dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı’ya çeşitli hediyeler ile katkı ve teşvik amaçlı altın takdim edildi.