﻿ Batman’ın Kozluk İlçesinde 2 öğretmen açığa alındı

15 Temmuz'da FETÖ/PDY darbe girişiminden sonra, devlet kademelerinde görevden almalar sürüyor.
15 Temmuz'da FETÖ/PDY darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında Batman’ın Kozluk İlçesinde 2 öğretmen daha görevden alındı. Son görevden almalarla birlikte ilçede açığa alınan öğretmen sayısının 15’e yükseldiği belirtiliyor.
Darbe girişimi ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.Cihan
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!