﻿ Bayburt'ta FETÖ tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye yönelik Bayburt'ta yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu kamu görevlisi sayısı 20'ye yükseldi.
Haklarında soruşturmanın devam ettiği açığa alınan kamu görevlileri arasında Bayburt İl Müftülüğü personeli olan tutuklu sayısı 1'den 5'e, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olup tutuklanan kamu görevlisi sayısı ise 3'den 9'a yükseldi. Bu kapsamda Bayburt'ta FETÖ bağlantılı olduğu değerlendirilerek görevden uzaklaştırılan 154 kamu görevlisinin 20'si tutuklanmış oldu.Cihan
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