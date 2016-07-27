﻿ Bayburt'ta görevden alınanların sayısı 154'e ulaştı.
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Bayburt'ta görevden alınanların sayısı 154'e ulaştı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında Bayburt'ta örgütle ilgisi olduğu değerlendirilen 9 kamu personeli daha görevden uzaklaştırıldı. Bayburt İl...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 19:50
Bayburt'ta görevden alınanların sayısı 154'e ulaştı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında Bayburt'ta örgütle ilgisi olduğu değerlendirilen 9 kamu personeli daha görevden uzaklaştırıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden 2, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 2, Bayburt Üniversitesi'nden 3 ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 kamu görevlisi bugün açığa alındı.

Daha önce 145 kamu personelinin görevden alındığı Bayburt'ta son açığa almalarla birlikte toplam rakam 154'e ulaştı.

Görevden uzaklaştırılan 154 kamu görevlisinden, aralarında 2 hakimin de bulunduğu 10 kamu personeli ise halen tutuklu bulunuyor.Cihan

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