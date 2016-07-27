﻿ Beştepe'deki kritik YAŞ zirvesi sona erdi

Çankaya Köşkü'nde yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya geldi. Saat 13.00'te başlayan görüşme saat 17.45 de bitti.Basına kapalı olarak gerçekleşen ve 4 saat 45 dakika süren görüşmede, yarın ilk kez Çankaya Köşkü'nde yapılacak ve 1 gün sürecek olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısıyla ilgili ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirme yapıldığı öğrenildi.