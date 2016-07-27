﻿ Bozyazı Devlet Hastanesi'nde 3 personel açığa alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında , Bozyazı Devlet Hastanesinde 3 Personel Açığa Alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında , Mersin genelinde açığa alınan devlet memurlarının sayısı artıyor . Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mersin Bozyazı Devlet Hastanesi'nde çalışan 3 personel (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu iddiası ile açığa alındı.
15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbeye teşebbüs girişiminin ardından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yazı üzerine , Bozyazı Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Zeliha T. ve Güler T. ile sağlık memuru Eşref T. açığa alındı.Hastane personelleri örgüte yardım etmek ve örgüte üye olmakla suçlanıyorlar. Cihan
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