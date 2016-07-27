﻿ CHP: Cadı avına girişilmemeli

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), haftalık olağan toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.MYK sonrası konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, hiçbir siyasetçinin şov yapmaya, derinleşmiş olan çöküşü hızlandırmaya hakkının olmadığını söyledi. Böke, "Darbecilerin, darbenin arkasındakilerin, darbeyi destekleyenlerin tüm açıklığıyla ortaya çıkarılması gerekiyor” dedi."Devlet, mutlaka FETÖ yapılanmasından arındırılmalı. Ancak bu yapılırken darbe ile mücadele adı altında hiçbir hukuki gerekçesi olmaksızın, tüm hukuki prensipler askıya alınarak cadı avına girişilmemelidir."