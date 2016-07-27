﻿ CHP: Cadı avına girişilmemeli
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CHP: Cadı avına girişilmemeli

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), haftalık olağan toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. MYK sonrası konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, hiçbir siyasetçinin şov yapmaya,...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:22
CHP: Cadı avına girişilmemeli
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), haftalık olağan toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.

MYK sonrası konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, hiçbir siyasetçinin şov yapmaya, derinleşmiş olan çöküşü hızlandırmaya hakkının olmadığını söyledi. Böke, "Darbecilerin, darbenin arkasındakilerin, darbeyi destekleyenlerin tüm açıklığıyla ortaya çıkarılması gerekiyor” dedi.

Ortaya çıkarılanların da adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Böke, şunları kaydetti:

"Devlet, mutlaka FETÖ yapılanmasından arındırılmalı. Ancak bu yapılırken darbe ile mücadele adı altında hiçbir hukuki gerekçesi olmaksızın, tüm hukuki prensipler askıya alınarak cadı avına girişilmemelidir."
Cihan

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