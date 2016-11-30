﻿ Çok Konuşulacak İddia; Türkiye ile Suriye Rejimi Anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baş danışmanı ve Rusya'nın beyni olarak nitelendirilen Alexandr Dugin'in görev aldığı Katehon adlı Think-Tank kuruluşu ortaya çok konuşulacak bir iddia attı.

Katehon'un internet sitesinde yer alan bir analizde Türkiye hükümetiyle, Suriye rejiminin Rusya'nın hakemliğinde anlaştığı iddia edildi.

ÖSO ARTIK KENDİ BAŞINA HAREKET ETMEYECEK

Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere Suriye'nin geleceğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulunan söz konusu kuruluş, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatıyla birlikte Amerika'nın Suriye üzerindeki planlarını bozduğunu belirtti.

Katehon, öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın Şam rejiminin çıkarları korunarak gerçekleştirileceğini de aktardı. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatında 8 binden fazla askeri personel kullanmamak üzere Suriye rejimi ve Rusya ile anlaştığını da iddia eden kuruluş, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin, ÖSO'nun kendi başına hareket etmesine izin vermeyeceğini de ifade etti.

REJİM TÜRKİYE'YE İZİN VERDİ

Rus Devletine yakınlığıyla bilinen Katehon, Suriye Rejiminin Türkiye'ye YPG'yi Fırat'ın doğusundan temizlemek için izin verdiğini de iddia etti. Buna göre 90X30 km'lik alanda eğer PKK teröristlerine karşı saldırı gerçekleştirirse Rus S-400'leri Türk uçaklarını vurmayacak.

Öte yandan Katehon'un iddialarına göre Türkiye, Suriye Rejimi ve Rusya'nın gerçekleştirdiği anlaşmanın diğer önemli maddeleri ise şu şekilde;

-Halep ve Lazkiye bölgelerinde Türk istihbaratına bağlı olan muhalif gruplar geri çekilecek.

-Süreç Suriye rejimi'nin Halep'te mutlak zaferi ile sonuçlanacak.

-İran'ın Suriye'deki askeri nüfuzu ve rejim güçleri IŞİD'i çevrelediği takdirde Türkiye ve Suriye rejimi birlikte hareket edecek.

-Türkiye, Suriye sınırında güvenlik koridoru oluşturacak.

ALEXANDR DUGIN, AKP GRUP TOPLANTISINA KATILMIŞTI