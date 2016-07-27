﻿ 'Darbe gecesi, kışlaların suyunu kestik, kanalizasyonlarını kapattık'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin darbe girişimi esnasında darbeci grupların olduğu askeri kışlaların suyunu kestiklerini ve kanalizasyonlarını ise kapattıklarını bildirdi.Darbe girişimi gecesi yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Saatler ilerledikçe 2. Ordu Komutanı'nın olayları biraz oyaladığı, uzattığı fark edildi. Valimiz sürekli telefonla konuşuyordu, dışarıdan bir müdahalede bulunulmaması, içeriden bu işin çözüleceği gibi bir yaklaşımla olay uzatılıyordu. O arada valilikten ayrıldık ve arkadaşlarımızla birlikte 'biz ne yapabiliriz?’ diye düşünürken, iş makineleriyle yolları kapatma fikri çıktı. Görevlilere, araçları askeri alanlara yakın noktalara yaklaştırmalarını söyledim. Arkadaşlarımız o esnada 2. Ordu’nun olduğu bölgedeki tüm yolları kapatmışlardı.” ifadelerini kaydetti.7. Ana Jet Üssü’nde alınan önlemleri ve pistlerin kapatılmasına dair çalışmalar hakkında da bilgi veren Çakır, “Sayın Valimiz daha sonra aradı ve ‘Başkanım araçları acilen havaalanına yönlendirin, talimatımıza rağmen oraya uçak indirmişler, havaalanında ciddi sıkıntı var’ dedi. ‘Malatya’da uçak inip kalkmayacak’ diye Vali Bey’in talimatına rağmen üç tane uçak inmiş. Araçlarımızı oraya yönlendirdik. Önce itfaiye araçları, sonra MOTAŞ otobüsleri ve peşinden iş makineleri havaalanına gitti. Darbeciler de havaalanında bizim araçların girmemesi için kendilerince tedbir almışlardı. Arkadaşlarımız, kendilerine doğrultulan silaha dahi aldırmadan canı pahasına da olsa araçları piste koymuşlar. Yaklaşık 45-50 aracı pistlerin her tarafına yaydık. Artık uçakların iniş kalkış imkanı kalmadı. Arkadaşlarımıza, kim gelirse gelsin araçların çekilmemesini, kimseden emir alınmamasını söyledik.” dedi.“ASKERİ ALANLARIN SULARINI KESTİK, KANALİZASYONLARINI KAPATTIK”Darbe girişimi sırasında bazı bölgelerin sularını kestiklerini belirten Çakır, “Havaalanı ve 7. Ana Jet Üssü’nün sularını kestik, kanalizasyonlarını tıkadık, elektriklerinin kesilmesi için Vali Bey ile görüştük. Belli bir bölgenin elektriği de verilmedi. 2. Ordu, havaalanı, 7. Ana Jet Üssü hepsinin sularını kestik. Darbenin Türkiye’deki üç sac ayağından birinin Malatya olduğu ifade ediliyordu. 2. dalganın buradan kalkacak uçaklarla yapılacağı ifade ediliyordu. Havaalanının kapatılması bütün hesapları bozdu. Kimse bu direnci beklemiyordu." diye konuştu.