﻿ Darbe girişiminden aranan 58 kişi havalimanı polisine takıldı

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası yurt dışına çıkışının önlenmesi için Atatürk Havalimanı'nda alınan önlemlerde, darbe girişiminden aranan 58 kişi havalimanı polisi tarafından yakalandı.
Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrollerinde darbe girişiminden arananlar polis tarafından yakalanıyor. Havalimanı polisi, pasaport kontrollerinde 17 Temmuz'dan itibaren darbe girişimi nedeniyle aranması olan 58 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.
Atatürk Havalimanı'nda pasaport işlemlerinde yeşil, gri pasaportu bulunanlar ve KKTC ile Gürcistan'a gidecek olanlar ekstra kontrole tabi tutuluyor.Cihan
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