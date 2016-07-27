﻿ Demokrasi şehidinin adı Hakkari'deki okula verildi
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Demokrasi şehidinin adı Hakkari'deki okula verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimini protesto ederken hain bir kurşunla şehit edilen Erol Olçak'ın ismi Hakkâri’de yeni kurulan bir okula verildi. FETÖ/PDY mensubu askerlerin halkın...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 19:21
Demokrasi şehidinin adı Hakkari'deki okula verildi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimini protesto ederken hain bir kurşunla şehit edilen Erol Olçak'ın ismi Hakkâri’de yeni kurulan bir okula verildi.

FETÖ/PDY mensubu askerlerin halkın üzerine açtığı ateş sonucu reklamcı Erol Olçak ile yanında bulunan 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçak hayatını kaybetmişti.

Hakkâri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erol Olçak'ın adı Merkeze bağlı Sümbül Mahallesi’nde yeni kurulan 16 derslikli bir okula verildi. Cihan

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