﻿ El frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında can verdi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Cengiz Çakır, el freninin çekmeyi unuttuğu aracının altında kalarak hayatını kaybetti.Soma ilçesinde infaz koruma memuru Cengiz Çakır (40) el freninin çekmeyi unuttuğu aracı hareket edince durdurmaya çalıştı. Çakır durdurmaya çalıştığı aracının altında kalarak can verdi.Cengiz Çakır, 45 HA 1919 plakalı aracı ile ilçeye sabah saatlerinde akrabalarını ziyarete geldi. Yokuş yukarı park ettiği aracından inen Çakır el freninin çekmeyi unuttuğu aracının hareket ettiğini fark edince durdurmaya çalıştı. Metrelerce aracın altında sürüklenen Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcı kaza ile incelemelerini yaptıktan sonra Cengiz Çakır’ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderilirken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.Soma Cezaevi'nde infaz memuru olarak görev yapan Cengiz Çakır’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu bildirildi.