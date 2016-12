﻿ Elazığlılar '15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anı Defteri' ile tarihe not düşüyor

Elazığ halkı 13. gününde İzzetpaşa Meydanı’nda demokrasi nöbetini sürdürürken, Elazığ Belediyesi tarafından açılan ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anı Defteri’ne yazdıklarıyla da tarihe not düşüyor.Darbe girişiminin ilk gününden itibaren kurulan stantta vatandaşlar tarafından duyguların paylaşıldığı ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anı Defteri’nde "Çok korktuk" diye başlayan cümleler, vatan sevgisi, millet şuuruyla devam ediyor ve "iyi ki varsınız Sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde tamamlanıyor.Elazığ Belediyesi tarafından yaşananların unutulmaması ve unutturulmaması amacıyla açılan anı defterine yazılanlar, çocuğundan gencine, kadınından erkeğine herkesin sahip olduğu vatan ve millet aşkını adeta bir kez daha gözler önüne seriyor.Vatan hainlere karşı tek ses, tek yürek olan Elazığlıların, yaşananları ve milletin dik duruşunu yazıya döktükleri ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anı Defteri’ Elazığ Belediyesi tarafından bir kitap haline getirilecek.Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, darbenin ilk anında hislerini anı defterinde paylaşırken, “Milletin iradesinin, gücünün devleti bölmek isteyenleri yerle bir ettiği gün. Milletin lideri Sayın recep Tayyip Erdoğan’ın bir talimatıyla tankların, topların, mermilerin gelmesine rağmen, meydanları terk etmediği gün. Millet adına zafer günü. Halkımızın iradesini ortaya koyup darbeyi önlediği gün. Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının 81 ilde karşılık bulup, milyonların meydana indiği gün. Beştepe’de helikopterden yapılan yaylım ateşine rağmen bir kişinin dahi geri adım atmadığı gün. Ve ezan seslerinin darbe seslerini bitirdiği gün. Selam olsun, darbecilerin karşısında cesurca duran milletimize” ifadelerini kullandı.“Seni seviyorum ülkem, canım Elazığ’ım, seninle gurur duyuyorum” ifadeleriyle anı defterinde duygularını paylaşan 9 yaşında ilkokul 5. Sınıf öğrencisi Meryem, “Büyüyünce ülkeme, milletime hizmet eden bir insan olacağım” diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi de sözcüklere döken küçük Meryem, “Bu zor günler beni çok üzdü. İnşallah bir daha böyle kötü günler yaşamayacağız. Seni çok seviyorum Sayın Cumhurbaşkanım” ifadeleriyle milyonların duygularına tercüman oluyor.Küçücük yüreğiyle defalarca “Seni çok seviyorum Sayın Cumhurbaşkanım” ifadesini yazıya döken 13 yaşındaki Ömer, “Yaşanan bu kötü günlerde sizin elinizden geleni yaptığınıza inanıyorum. Allah sizi korusun” sözleriyle Başkomutan, Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu hislerini iletiyor.Yaşları küçük ama kocaman yürekleriyle ülke ve vatan sevgisini en derinden yaşayan ve gelecekleri için endişe yaşayan miniklerden 13 yaşındaki İrem de “15 Temmuz’dan sonra her sabah, her akşam dua ettim Allahıma. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başımızda olmasaydı Türkiye dağılmış bir şekilde olurdu. Allah bize yardım etti ve bu millet tek yürek oldu” şeklinde duygularını paylaşıyor.