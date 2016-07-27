﻿ Emekliler, hain darbe girişimini kınadı
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Emekliler, hain darbe girişimini kınadı

Tüm Emekliler Derneği Adana Çukurova Şube Başkanı Rafet Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın hain darbe girişimini kınadı.Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef 2023’ü işaret ettiğini, bu hedefe...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:11
Emekliler, hain darbe girişimini kınadı
Tüm Emekliler Derneği Adana Çukurova Şube Başkanı Rafet Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın hain darbe girişimini kınadı.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef 2023’ü işaret ettiğini, bu hedefe ulaşmaya engel olmak isteyenlerin, tüm oyunları sergilediğini savundu. Yapılan darbe girişiminin Türk Milleti’ne ve Türkiye’ye karşı yapılan en büyük ihanet olduğunu vurgulayan Kaya, “Türk Milleti gereken cevabı verdi.Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla millet sokakta nöbet tutmaya devam ediyor. Türk Milletini kimse denemeye kalkmasın. Ortadoğu’da bazı ülkeler bunu körükleyerek bizim ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Ama bunu yapamadılar. Şimdide böyle bir şey yaparak bizi 2023 hedefine ulaştırmamak için elinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama bizim halkımız buna izin vermeyecek, vermez. ” dedi.
Cihan

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