﻿ FETÖ dershane ve yurtlarına kapatma mührü
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FETÖ dershane ve yurtlarına kapatma mührü

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin darbe girişimi sonrasında kapatılan dershane ve yurt binaları zabıta ekiplerince mühürlendi.Malatya Valiliği tarafından FETÖ ile ilişkili olan dershane yurt...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 19:22
FETÖ dershane ve yurtlarına kapatma mührü
Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin darbe girişimi sonrasında kapatılan dershane ve yurt binaları zabıta ekiplerince mühürlendi.

Malatya Valiliği tarafından FETÖ ile ilişkili olan dershane yurt ve kurs merkezlerinin kapatılmasının ardından belediyeler ise mühürleme işlemlerine başladılar. Battalgazi Belediyesi zabıta ekiplerince 2 dershane, 1 yurt ve 1 kurs merkezi mühürlendi. Zabıtalar tarafından bir yurdun giriş kapısının mühürlenmesinin yanından içeriye yangın merdiveninden girilmemesi için yangın merdiveninin kapısı da mühürlendi.

Kapatılan dershanelerin iç kapılarının ise vatandaşların saldırıları nedeniyle demir kapıyla kapatıldığı görüldü.



Cihan

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