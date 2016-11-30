﻿ FETÖnün iletişim ağı ByLock sistemini PKK da kullanmış

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iletişim ağı olarak görülen "ByLock" sisteminin FETÖ örgütü mensuplarıyla beraber PKK'nın da kullandığının ortaya çıktığını belirterek, "Bu da gösteriyor ki şer güçler arasında ciddi bir ittifak var." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, FETÖ darbe girişimi sırasında uçaklar tarafından bombalanan Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Komisyon üyeleri, Petek başkanlığında, ilk önce Özel Harekat Anıtı'na karanfil bıraktı ve şehit özel harekat polisleri için dua etti.

Komisyon üyeleri, Özel Harekat Eğitim Şube Müdürü Recep Korhan Günel'den, 15 Temmuz'daki saldırıdan zarar gören alanlarla ilgili bilgi aldı. Günel daha sonra özel harekat binasında düzenlenen toplantıda komisyon üyelerine saldırılar, sonrasında yapılanlar ve şehitlerle ilgili ayrıntılı brifing verdi. Brifingin ardından dönemin Özel Harekat Daire Başkanı olan Sivas Emniyet Müdürü Turhan Aksoy da darbe girişiminin ardından yapılan çalışmaları aktardı.

Komisyon üyelerinden AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, "17-25 Aralık'dan sonrası içinizdeki tasfiyeler olmasaydı o gece nasıl sonuçlanırdı?" sorusu üzerine Aksoy, darbe girişiminden önce bu terör örgütünün tasfiyeye yönelik yoğun mesai harcadıklarına değinerek, "17-25 Aralık öncesi hava olarak teşkilatın tamamına hakimdiler. Kritik birimlerin tamamı bunların elindeydi. Benim şasi görüşüm, 17-25 Aralık öncesi tasfiyeler olmasaydı, darbe girişimi başarılı olurdu. Çünkü, bu 3 yılda emniyet teşkilatı içerisinde ve birimlerimizde katettiğimiz bir mesafe var. Bir de psikolojik olarak üstünlüğümüz var. Eğer bu üstünlüğü yakalamamış olsaydık o gece polis sokakta o kadar cesaretle hareket edemezdi." diye konuştu.

Petek, komisyonla ilgili bilgi vererek, Meclis dışındaki ilk çalışmanın Özel Harekat Daire Başkanlığına yapıldığını bildirdi.

Darbe girişiminde bulunanlara fiilen müdahale ederek hayatını ortaya koyan tüm polis ve askerlerin tarihe geçtiğini ifade eden Petek, şöyle devam etti:

"Biz kahramanlarımızla tıpkı Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi, Dumlupınar'da olduğu gibi, İstiklal Savaşımızın aziz şehitleri gibi 15 Temmuz şehitlerimizi de asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ancak asker elbisesi giymiş beyinlerinden bir terör örgütüne satılmış vatan hainlerini de her vesileyle lanetliyoruz ve onların kökünün tüm kurumlarımızdan temizlenmesi için de gereken her şey yapılıyor."

"Şer güçler arasında ciddi bir ittifak var"



Toplantının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Petek, bir gazetecinin toplantıda konuşulan "Belki de Kandil'e atılmayan bomba buraya atıldı." sözüne ilişkin sorusu üzerine, FETÖ-PKK işbirliğiyle ilgili son zamanlarda önemli bilgilerin gündeme geldiğini söyledi.

Petek, "ByLock" ile ilgili çalışmalar yapılırken savcılıkların çok önemli bilgilere ulaştığına işaret ederek, "ByLock sistemini FETÖ örgüt mensuplarıyla beraber, PKK terör örgütü mensuplarının kullandığı ortaya çıkıyor. Bu da gösteriyor ki şer güçler arasında ciddi bir ittifak var. Kuklalar benzer merkezlerden uluslararası odaklardan üzerimize salınmış, idare ediliyor, benzer iletişim sistemlerinin de kullandığı anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nın komisyona davet edilmesine ilişkin bir soru üzerine Petek, komisyon üyelerinin başından bu yana bu konuyla ilgili talepleri olduğunu, bu taleplerin hiçbir şekilde reddedilmediğini belirtti.

MİT Müsteşarı'nın, MİT Kanunu'nda yer alan bazı maddelerden dolayı Başbakan'ın izinine tabi olduğuna dikkati çeken Petek, "Genelkurmay Başkanımızın daveti konusunda tıpkı Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı da olduğu gibi şuanda iki cephede savaş olması nedeniyle bu konu gündemimizde ancak beklemede." dedi.

Komisyon üyeleri, daha sonra Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçti.