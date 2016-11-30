﻿ Fırat Kalkanı harekatında kaybolan askerlerin kimlikleri belli oldu
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Fırat Kalkanı harekatında kaybolan askerlerin kimlikleri belli oldu

Fırat Kalkanı harekatı sırasında irtibat kesilen askerlerin Astsubay Muhammed Duran Keskin ile Astsubay Kıvanç Kaşıkçı olduğu öğrenildi.

30 Kasım 2016 Çarşamba 19:29
Fırat Kalkanı harekatında kaybolan askerlerin kimlikleri belli oldu
Suriye'de TSK'nın gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatında kayıp olduğu açıklanan 2 askerin kimlikleri belirlendi. Askerlerin Astsubay Muhammed Duran Keskin ile Astsubay Kıvanç Kaşıkçı olduğu öğrenildi. Askerlerin kötü haberi ailelerine ulaştı.
 
ÇANAKKALE VE ADANA'DA HÜZÜN VAR

Genelkurmay Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, TSK'nın Suriye'de 98 gündür yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 askerle irtibatın kesildiği bildirildi. İrtibatın kesildiği açıklanan 2 askerden birinin Çanakkaleli Astsubay Kıvanç Kaşıkçı olduğu ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın baba ocağı olan Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'ndeki evi derin bir sessizliğe büründü. En son bayramda ailesi ve yakınlarıyla görüştüğü öğrenilen Astsubay Kaşıkçı'nın ailesi, umutla gelecek müjdeli haberi bekliyor.
 
Astsubay Kıvanç'ın baba ocağındaki evine Türk bayrağı asıldı. Haberi alan yakınları da eve akın etti. Kayıp askerin evine gelen akrabası Sebahattin Şahin, "Şu anda benim de pek bilgim ve haberim yok. Ağabeyim aradı, durum anlattı. Kıvanç yeğenim oluyor. Kendisiyle en son bayramda görüştük" diye konuştu.
 
ANNESİNE HABER VERİLDİ

Babasını 4 yıl önce kaybeden ve kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenen 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin'in, kayıp olduğu bilgisi Adana'nın merkez Sarıhamzalı Mahallesi'nde oturan annesi Elif Keskin'e sabah saatlerinde verildi. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görevli olan oğlunun kayıp olduğu haberini alan anne Elif Keskin, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anneyi komşuları ve yakınları teselli etmeye çalıştı.
 
5 YARALI ASKER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de yaralanan 5 asker, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ mensupları arasında Halep'e bağlı El-Bab bölgesi yakınlarında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 5 Türk askeri, helikopterle sevk edildikleri Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.


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