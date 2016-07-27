﻿ Gri pasaportta yeni uygulama
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Gri pasaportta yeni uygulama

Gri renkli hizmet pasaportu taşıyan gazeteciler, ‘yurt dışına çıkışlarda mahsur olmadığı’ şeklinde onay yazısını çalıştıkları kurum yerine artık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden alacak.Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 18:50
Gri pasaportta yeni uygulama
Gri renkli hizmet pasaportu taşıyan gazeteciler, ‘yurt dışına çıkışlarda mahsur olmadığı’ şeklinde onay yazısını çalıştıkları kurum yerine artık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden alacak.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin darbe girişimi sonrası, darbecilerin yurt dışına çıkışının önlenmesi için pasaportlarla ilgili alınan önlemler kapsamında gazetecilerle ilgili de bazı düzenlemelere gidildi.

Darbe girişimi sonrasında alınan kararla 17-23 Temmuz tarihleri arasında gri pasaportu bulunan ve bu pasaportla yurt dışına çıkacak gazeteciler, kurumlarından onay yazısı alarak çıkabiliyordu.

Yeni düzenlemeye göre ise gri pasaportlu gazeteciler Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden "Yurt dışına çıkışlarda mahsur olmadığı" şeklinde onay yazısı alarak yurt dışına çıkabilecek.

GAZETECİ YURTDIŞINA ÇIKAMADI

Yeni düzenlemeden habersiz olan gri pasaportlu gazeteciler de sınır kapılarında sorun yaşamaya başladı. Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktasına çalıştığı kurumdan aldığı onay yazısı ile gelen ve yurt dışına çıkmak isteyen gri pasaportlu bir gazeteci, BYEGM yazısı olmadığı için yurt dışına çıkamadı.

Hususi ve hizmet damgalı pasaport hamili kamu görevlileri mensubu bulunduğu makamın yetkili amirinin vereceği yurt dışına çıkmalarında mahsur olmadığına dair belgeyi hudut kapılarında ibraz etmeleri halinde yurt dışına çıkış yapabiliyorlar. Yurt dışına çıkmak isteyenler, hizmet pasaportunu hangi kurumdan aldıysa, o kuruma başvurması gerekiyor
Cihan

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