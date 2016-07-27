﻿ Hakkari Valiliği'den Yüksekova'daki patlamaya ilişkin açıklama

Hakkari Valiliği tarafından, Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na yapılan bombalı saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı,
Valilik tarafından yapılan açıklamada "Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na, 26 Temmuz 2016 günü saat 19.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile saldırı düzenlemek üzere gelen aracın erken infilak etmesi sonucunda (Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına 1,5 km mesafede) meydana gelen patlamada yol hasar görerek trafiğe kapanmıştır. Meydana gelen patlamanın ardından birçok noktadan uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı yapılmış olup, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 askeri personelimiz yaralanmıştır. Bölgede bulunan bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.Cihan
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