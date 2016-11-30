﻿ Halep'ten Yükselen Dumanlardan Arakan'ı Göremiyoruz

Myanmar hükümeti saldırıyı yurtdışı kaynaklı radikal İslamcıların gerçekleştirdiğini açıklayarak, Arakanlı Müslümanları hedef alan geniş çaplı operasyonlar başlattı.

Arakan Rohingya Birliği Başkanı Prof. Dr. Vakar Uddin, Rohingya Müslümanlarına yönelik şiddetin, bir soykırıma dönüştüğünü belirterek, bunun durdurulması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu. "Myanmar askeri kuvvetleri birçok köye saldırıyor, sivilleri öldürüyor ve evleri ateşe veriyor. Birçok kadın ve çocuk yanan evlerden kaçmaya çalışıyor. Kadın ve çocukları yakalayıp yanan evlerin içine atıyorlar. Kaçarken yakalayamadıklarını ise helikopterlerden açtıkları ateşle öldürüyorlar. Açık alanlar, pirinç tarlaları katledilen Arakanlı Müslümanların cesetleriyle dolu." ifadelerine yer verdi.

Kadınlar ya yakılıyor ya toplu tecavüze uğruyor

Müslümanlara yönelik şiddeti görenlerin bunun soykırım tanımına birebir uyduğunu anlayacağını dile getiren Uddin, "Yüzlerce insanı öldürdüler ve biz bazı toplu mezarlar da bulduk. Kurşuna dizilerek öldürülmüş birçok insan bulduk. Birçok kadın yakılarak öldürülmüş. Bunun dışında birçok toplu tecavüz vakası yaşanmaktadır. Hükümet güçleri köylerdeki evlere baskınlar düzenliyor. Bu yüzden erkekler evlerinden öldürülmek korkusu yüzünden uzaklaşmak ve kaçmak zorunda kalıyor. Evlerde yalnız kalan kadınlar polisler tarafından toplu tecavüzlere uğruyor.'' şeklinde konuştu

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Biz Müslümanlar Halep’te yükselen dumanların arkasından Arakan’ı göremiyoruz” demişti. Müslümanların umutla baktığı tek yerin Türkiye olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Birkaç haftadır Halep’i izliyoruz. Halep’te o taşların arasından, tozların arasından ayıklanmaya çalışılan çocukları görüyoruz. Küvezlerde bombaya maruz kalmış bebekleri bütün insanlık görüyor. Dün Arakan Müslümanlarının temsilcisi beni ziyaret etti. Ona dedim ki üzgünüz mahcubuz. Halep’te yükselen dumanların arkasından Arakan görünmüyor dedim. Halep’te yükselen dumanların arkasından biz Müslümanlar Arakan’ı göremiyoruz. Böyle bir tablo var. Endülüs’ün yerinde 30 milyon Müslüman göçmen kimliği icra etmeye çalışıyor, korumaya çalışıyor. Ümmetin merkezlerinde kendisini arayan Müslümanlar var. Ümmetin merkezinde Müslümanlar kendisini arıyor. Böyle bir tablo içerisinde bütün Müslümanların umutla baktığı bir yer var. O da bu topraklardır, yani Türkiye’dir, sizlersiniz” diye konuşmuştu.

Arakan Müslümanları'nın son durumu (Son bir hafta içerisinde)

-428 müslüman şehid edildi.

-440 Müslüman tutuklandı.

-Yüzlerce işkence ihbarı yapıldı.

-1780 ev yakıldı ya da kullanılamaz hale getirdi.

İnsan hakları örgütleri, ordunun Arakanlı Müslümanlara ait köyleri tamamen haritadan sildiğini, pek çok sivilin yaşadıkları yerleri terk etmek durumunda kaldıklarını söylüyor.

Komşu ülke Bangladeş'e kaçan bazı Arakanlı Müslümanlar, kaldıkları kamplarda BBC'ye konuşmuş ve Myanmar ordusunun evlerini, camilerini yakıp sivilleri öldürdüğünü söylemişti.

Muslim Port



HRW Asya Direktörü Brad Adams, "Son uydu fotoğrafları, Arakanlıların köylerindeki yıkımın hükümetin dile getirdiğinden çok daha büyük olduğunu gösteriyor" diye konuşuyor. BM ise Arakanlıların yaşadıkları köylerin neredeyse tamamının "güvenlik bölgesi" ilan edildiğini, 150 bin kişiye gidecek olan yardımları ulaştırmanın şu an için mümkün olmadığını belirtiyor.

BM yetkilileri tarafından "dünyanın en çok zulüm görmüş olan ve bu zulümden kaçamayan halkı" olarak nitelendirilen Arakanlı Müslümanlara yönelik son operasyonlar, Myanmar'ın Bangladeş sınırındaki küçük bir kasabada yaşananlarla başladı. 9 Ekim'de bıçaklı saldırganlar Raghine kasabasındaki polis karakollarına saldırdı, 9 polis memuru öldürüldü.