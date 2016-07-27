﻿ Hatay’da 1326 kişi hakkında işlem yapıldı
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Hatay’da 1326 kişi hakkında işlem yapıldı

Hatay Valisi Ercan Topaca, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik Hatay’da yapılan operasyonlar kapsamında 1326 kişinin hakkında işlem yapıldığını söyledi.1022 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIHatay Valisi Ercan Topaca, valilik binasında...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:29
Hatay’da 1326 kişi hakkında işlem yapıldı
Hatay Valisi Ercan Topaca, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik Hatay’da yapılan operasyonlar kapsamında 1326 kişinin hakkında işlem yapıldığını söyledi.

1022 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI


Hatay Valisi Ercan Topaca, valilik binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Hatay’da çeşitli kurumlardan 1022 kişinin görevden uzaklaştırıldığını belirterek, “Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Hatay'da, 15 Temmuz akşamından bu tarafa bin 22 kamu görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır. Bunların bir kısmı bakanlıklar tarafından bir kısmı da valilik tarafından uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda 16 askeri personel, 169 polis, 59 din görevlisi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden 6, Vergi dairesinden 15, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 660 öğretmen veya yönetici, Mustafa Kemal Üniversitesi'nden 66, İskenderun teknik Üniversitesi'nden 8, Antakya Belediyesi'nden 6 kişi, SGK'dan 3 kişi, Doğu Akdeniz Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden 6 kişi olmak üzere toplam 1022 kişi görevden uzaklaştırılmıştır.” dedi.


100 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ


Vali Topaca, Hatay Genelinde 100 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğinin altını çizerek: “Şuan itibariyle gözaltında olan kişi sayısı 108'dir, bu rakam sürekli değişiyor, bu kapsamda ilimizde 100 kişi tutuklanmıştır. Tutuklananlar arasında 22 askeri personel, 9 polis, 27 hakim, 14 cumhuriyet savcısı, 2 vergi mahkemesi üyesi, 3 idare mahkemesi üyesi, ayrıca 19'da sivil vatandaş tutukludur. Aile sosyal politikalar müdürlüğü'nden 1, il milli eğitim müdürlüğü'nden 2 olmak üzere 100 kişi de tutukludur. Bu kapsamda 55 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır, 10 kişi herhangi bir şarta bağlı olmaksızın serbest bırakılmıştır. 31 kişi firardadır ve aranmaktadır, firarda olanlardan 2 tanesi polis, 1 hakim, 1 savcı, 26 tane sivil, 1 üniversiteden personel olmak üzere toplam 31 kişi firari olarak aranmaktadır. 15 Temmuz'dan bu yana kadar hakkında işlem yapılan kişi sayısı bin 326'dır. şuan itibariyle ilimizde Allah'a şükür ilimizde güvenlik anlamında, bu olaydan kaynaklanan risk oluşturacak bir husus bulunmamaktadır. Devletimiz, güvenlik kuvvetlerimiz bütün olaylara hakimdir, gerekli güvenlik tedbirlerini alıyoruz" dedi.

Cihan

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