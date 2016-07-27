﻿ Hrant Dink cinayetinde 4'ü Asker 5 kişi gözaltına alındı

Hrant Dink soruşturması kapsamında cinayetle ilgili oldukları belirlenen 1 Yarbay, 2 Astsubay, 1 Uzman çavuş ve bir yayınevi sahibi gözaltına alındı.Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Trabzon’da İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı operasyonda 4'ü asker 5 kişiyi gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında İstanbul’da 1 Jandarma Yarbay, 1 Jandarma Astsubay, 1 Jandarma Uzman Çavuş, bir yayınevi sahibi ve Trabzon’da 1 astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.