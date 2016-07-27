﻿ Hrant Dink cinayetinde 4'ü Asker 5 kişi gözaltına alındı

Hrant Dink soruşturması kapsamında cinayetle ilgili oldukları belirlenen 1 Yarbay, 2 Astsubay, 1 Uzman çavuş ve bir yayınevi sahibi gözaltına alındı.
Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Trabzon’da İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı operasyonda 4'ü asker 5 kişiyi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında İstanbul’da 1 Jandarma Yarbay, 1 Jandarma Astsubay, 1 Jandarma Uzman Çavuş, bir yayınevi sahibi ve Trabzon’da 1 astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Cihan
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