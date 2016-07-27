﻿ Hrant Dink soruşturmasında Manisa'da gözaltı

Hrant Dink soruşturması kapsamında Manisa'da emekli Astsubay Okan Şimşek gözaltına alındı. Şimşek'in ifadesinin alınması için İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.
19 Ocak 2007 yılında İstanbul'da öldürülen gazeteci Hrant Dink için uzun yıllardır devam eden soruşturma kapsamında Manisa'da emekli astsubay Okan Şimşek gözaltına alındı.
Şimşek'in ifadesinin alınması için İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Cihan
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