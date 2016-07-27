﻿ İçişleri Bakanı Efkan Ala da Beştepe'de

Çankaya Köşkü'nde yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın saat 13.00'da başlayan toplantısı sürüyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala da saat 16.30 sıralarında külliyeye geldi.Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, yarın ilk kez Çankaya Köşkü'nde yapılacak ve 1 gün sürecek olan YAŞ toplantısı ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirme yapıldığı öğrenildi.