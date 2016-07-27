﻿ İntihar girişimi trafiği felç etti
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İntihar girişimi trafiği felç etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’de yaşanan intihar girişimi İstanbul trafiğini felç etti. Akşam iş çıkışı Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyen sürücüler, saatlerce trafik çilesi yaşadı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 19:18
İntihar girişimi trafiği felç etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’de yaşanan intihar girişimi İstanbul trafiğini felç etti. Akşam iş çıkışı Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyen sürücüler, saatlerce trafik çilesi yaşadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara teşebbüs eden bir kişi, trafiğin felç olmasına neden oldu. Bugün saat 17.10 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne otomobiliyle gelen bir kişi aracını durdurduktan sonra köprünün korkuluklarına çıkarak, intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Köprü Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları intihara girişiminde bulunan kişiyi ikna edemedi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Müzakere Timleri’nden yardım istendi.

Müzakere timlerinin intihar girişiminde bulunan kişiyi vazgeçirme çabaları halen sürüyor. İntihar girişiminde bulunan kişinin otomobili, çekici ile köprü üstünden otoparka çekilirken, köprü üstündeki ve köprüye çıkan çevre yollarındaki trafik yoğunluğu da devam ediyor. Cihan

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