﻿ Isparta'da,2 rütbeli daha gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında görevli bir albay ile bir astsubay gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında görev yapan albay ile astsubay, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Eğirdir Dağ Komando Okulunda eğitim gören 100 Kara Harp Okulu öğrencisinin daha ifadelerinin alınmasına başlandı.
Önceki gün 200 öğrenci "şüpheli" sıfatıyla alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.Cihan
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