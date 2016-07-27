﻿ Isparta'ya 3 yaya, 3 köprülü kavşak yapılıyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Çünür ile Sav arasında kalan çevreyolu üzerine 3 yaya üst geçidi ile 3 adet köprülü kavşak yapılacağını söyledi.Günaydın, üst geçitlerden birinin Çünür Kavşağı noktasında bulunan petrol istasyonu bölgesine, köprülü kavşağında Migros Kavşağı olacağını söylerken, yapımı için gerekli olan ihalelerin tamamlandığını kaydetti. Yapılacak olan üst geçit ve köprülü kavşaklardan dolayı da AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve kara yollarına teşekkür eden Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, üst geçit çalışmalarının bu ay başlayacağını duyurdu.Çünür-Sav arasında bulunan çevre yolu üzerine 3 adet üst geçit yapımının gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bu talepleri Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile paylaştıklarını, Isparta Belediyesi İmar Müdürlüğü olarak da proje için üzerilerine düşen çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Üst geçitlerin yapımının rampalı olarak gerçekleştirilmesini ve bisikletle de geçişlerin yapılabilmesini istediklerini dile getiren Başkan Günaydın, yapılacak üst geçitler için karayollarının hazırlıklarını bitirdiğini aktarırken, ihalenin yapıldığını ve bu ay başlayacağını kaydetti. Günaydın, Eğirdir yolu üzerindeki Migros köprülü kavşağının yapımının da önümüzdeki günlerde başlayacağını dile getirdi.Isparta Belediyesi olarak istimlak çalışmalarını ve proje hazırlıklarını tamamladıkları Yeni Otogar’ın ihalesinin de bu ay içerisinde yapılacağını hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bu terminal için de köprülü kavşak yapılacağını aktardı. Köprülü kavşak yapımı için gerekli olan istimlak çalışmalarının Isparta Belediyesince yapıldığını dile getiren Başkan Günaydın, “Taşın altına elimizi koyduk. Bu devlet, bu millet bizim. Bu işlerin takibini Milletvekilimiz ve belediye olarak birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarda da karayollarımız ve bölge müdürümüz oldukça duyarlı. Kalan kavşaklarımızda en kısa zamanda yapılırsa çok iyi olacak. Ankara ile milletvekillerimiz ile devamlı irtibat içerisindeyiz. Devletimize, kurumlarımıza, milletvekilimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.