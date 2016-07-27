﻿ İstanbul'da ücretsiz ulaşım 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki toplu ulaşım hizmetlerinin 31 Temmuz Pazar gece yarısına kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, "İBB Meclisi, Temmuz ayı toplantısında, ülkemizde yaşanan olağanüstü durum nedeniyle toplu ulaşımın 16 Temmuz Cumartesi gününden itibaren ücretsiz hizmet vermesi kararını almıştı. Yaklaşık 12 gündür uygulanan bu karar, 31 Temmuz Pazar saat 24.00'e kadar uzatıldı." denildi.Cihan
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