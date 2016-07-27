﻿ Kapatılan öğrenci yurdunun eşyalarını satan müdür,serbest bırakıldı
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Kapatılan öğrenci yurdunun eşyalarını satan müdür,serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları kapsamında kapatılan bir öğrenci yurdunun müdürü, Milli Emlak'a devredilen yurdun eşyalarını satarken yakalandı.Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan Özel Aziz Büyükkiraz Öğrenci...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:49
Kapatılan öğrenci yurdunun eşyalarını satan müdür,serbest bırakıldı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları kapsamında kapatılan bir öğrenci yurdunun müdürü, Milli Emlak'a devredilen yurdun eşyalarını satarken yakalandı.

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan Özel Aziz Büyükkiraz Öğrenci Yurdu, (FETÖ/PDY)ile ilişiği bulunduğu gerekçesiyle kapatılmış, tüm mal varlıkları da Milli Emlak'a devredilmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar sonucunda, kapatılan yurdun eşyalarının satıldığı haberi alındı.

KOM bürosuna bağlı ekiplerce Özel Aziz Büyükkiraz Öğrenci Yurdu'na gelinerek incelemeler yapıldı. Kamera kayıtlarında yurt müdürü C.G (39), eşyaları 2. el eşya alım satımı yapan bir şahısa satış yaparken görüldü.

Milli Emlaklar Müdürlüğü görevlileri,şahıstan şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından ''kurumda hırsızlık'' yaptığı gerekçesi ile C.G'yi gözaltına aldı.

Eşyaların M.L (26) isimli 2. el eşya alım satımı yapan kişiye satıldığı belirlendi. Alıcı, ''15 adet halı, 1 adet 102 ekran televizyon, 6 parça ses sistemi, 7 adet kanepe, 62 adet sandalye, 3 adet yatak ve 7 adet bazayı 1500 liraya satın aldığını, fakat eşyaların hırsızlık malı olduğunu bilmiyordum'' dedi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.L daha sonra serbest bırakılırken, sorgulanma işlemi tamamlanan yurt müdürü,Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemede ifadesi tekrar dinlenen C.G, kendisine yurda ait eşyalarla ilgili tebligat yapılmadığını söyledi. Mahkeme, şahsı adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Cihan

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