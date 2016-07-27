﻿ Köprüde intihara kalkışan kişi 4 buçuk saatte ikna edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’de yaşanan ve İstanbul trafiğini adeta kilitleyen intihar girişimi, 4 buçuk saatin sonunda bitirildi. Köprü korkuluklarını çıkan kişi, müzakere timleri tarafından ikna edildi.
İstanbul'da adı "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirilen Boğaizçi Köprüsü'nün Avrupa'dan Asya yakasına geçiş yönünde intihar girişiminde bulunan bir kişi, trafiğin felç olmasına neden oldu.
Köprüye otomobiliyle gelen bir kişi 17.10 sıralarında, köprü üstünde aracını durdurduktan sonra, köprü korkuluklarına çıkarak, intihara kalkıştı. Köprü Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı polislerin ikna çabaları sonuçsuz kaldı ve müzakere timinden yardım istendi.
Müzakere timindeki görevli polislerin yaklaşık 4 buçuk saat süren çabaları sonunda, intihar girişiminde bulunan kişi, ikna edildi ve intihardan vazgeçirildi. Köprü korkuluklarından indirilen kişi, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, köprü üstündeki ve köprüye çıkan çevre yollarındaki trafik yoğunluğu devam ediyor.Cihan
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