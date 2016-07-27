﻿ Mardin'deki FETÖ operasyonunda 44 gözaltı daha
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Mardin'deki FETÖ operasyonunda 44 gözaltı daha

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında vali, emniyet müdürü, kaymakam ve iş adamlarının da olduğu Mardin'de 44 kişi daha yakalandı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:45
Mardin'deki FETÖ operasyonunda 44 gözaltı daha
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında vali, emniyet müdürü, kaymakam ve iş adamlarının da olduğu Mardin'de 44 kişi daha yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çeşitli illerde operasyon düzenlendi. Devam eden operasyon ve yapılan gözaltılarda çeşitli illerde gözaltına alınan ve aralarında iki merkez valisi ile iki eski Mardin il emniyet müdürünün de olduğu 44 zanlı Mardin'e getirilerek sorgulanmalarına başlandı.

Mardin'de görev yaptıkları dönemde FETÖ Terör Örgütü'ne SODES Projeleriyle önemli oranda maddi destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar arasın geçmişte Mardin valiliği görevinde bulunmuş olan merkez valisi Turhan Ayvaz, Ahmet Cengiz, eski İl Emniyet Müdürleri, Derviş Kara, Mustafa Aygün, Mardin eski Vali Yardımcıları Selim Palamut, Hüseyin Avcı, Müfit Gültekin, Şenol Koca'nın da aralarında olduğu zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında ifadelerine başvurulmak üzere Mardin'e getirildi.

Öte yandan FETÖ operasyonları kapsamında aralarında örgüte finansal destek sağlayan ve örgütün finansal işleyişinde kaynak olarak kullanılan iş adamları, akademisyenler, kamu çalışanları, asker, polis ve örgütün sözde il ve ilçe imamlarının da olduğu 68 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahısların Mardin İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele bürosundaki ifade alma işlemleri sürüyor.
Cihan

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