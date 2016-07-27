﻿ Muş'ta 33 polis gözaltına alındı

Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe soruşturması kapsamında 33 polis gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, il merkezi ve ilçelerde görev yapan, aralarında 3. ve 4. sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser ve polis memurlarınında bulunduğu 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda gözaltına alınanların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.Cihan
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