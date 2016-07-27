﻿ Ordu'da kapatılan kolejler Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi
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Ordu'da kapatılan kolejler Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi

Ordu'da kapatılan kolejler, Milli Eğitim Müdürlüğünce, ortaokul veya Halk Eğitim Merkezine dönüştürüldü.OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK çerçevesinde, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu, FETÖ ile aidiyeti, iltisakı veya...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 19:08
Ordu'da kapatılan kolejler Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi
Ordu'da kapatılan kolejler, Milli Eğitim Müdürlüğünce, ortaokul veya Halk Eğitim Merkezine dönüştürüldü.

OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK çerçevesinde, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu, FETÖ ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kapatılarak hazineye devredilen kolejler, Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Değişiklik kapsamında kapatılan Sahil Koleji, ortaokula dönüştürülerek adı Altınordu Milli İrade Ortaokulu oldu. Altınordu İlçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan okulun tabelası yetkililer tarafından değiştirilirken, okulun dış cephesine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi asıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, yaptığı açıklamada, kapatılan okulların adlarının değiştirildiğine dikkat çekerek, "Alınan yeni kararlar sonrası Sahil Koleji, ortaokula dönüştürerek Altınordu Milli İrade Ortaokulu oldu. Yine aynı kapsamda kapatılan Fatsa ilçesindeki Dolunay Koleji de İmam Hatip Ortaokuluna, Altınordu ilçesindeki Boztepe Ortaokulu ise Halk Eğitim Merkezine dönüştürüldü." dedi.
Cihan

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