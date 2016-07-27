﻿ Orgeneral Akar, ABD'li mevkidaşından Gülen'in iadesini istemiş
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Orgeneral Akar, ABD'li mevkidaşından Gülen'in iadesini istemiş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2 kez telefonla görüştüğü ABD Genelkurmay Başkanı'na, terör örgütü başı Fetullah Gülen'in iadesi talebini ilettiği açıklandı.Genelkurmay Başkanlığı...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 19:28
Orgeneral Akar, ABD'li mevkidaşından Gülen'in iadesini istemiş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2 kez telefonla görüştüğü ABD Genelkurmay Başkanı'na, terör örgütü başı Fetullah Gülen'in iadesi talebini ilettiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı gazete ve televizyonlarda, Orgeneral Akar ile ABD'li mevkidaşının 2 telefon görüşmesi yaptığına ilişkin haberler yer aldığı hatırlatıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verildi. 16 Temmuz'da Orgeneral Akar'ın Akıncı Üssü'nden dönmesinin ardından ABD Genelkurmay Başkanı Joe Dunford'un arayarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletmek istediği, ancak ulaşılamadığı anlatılan açıklamada, Akar'ın da gündemin yoğun olması nedeniyle Dunford'a 2 gün sonra dönüş yaptığı ifade edildi.

2. TELEFONDA İADESİNİ TALEP ETMİŞ

İlk görüşmede Dunford'un 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İncirlik ve Diyarbakır'da bulunan hava üslerine elektrik verilememesi ve akaryakıt ikmali yapılamaması nedeniyle ABD olarak rahatsız olduklarını bildirmiştir. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanımız, konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiş, gerekli yerlerle yapılan ivedi koordinasyon sonucu 22 Temmuz 2016 saat 09.10 itibarıyla bu sorun çözülmüştür. İkinci telefon görüşmesi Genelkurmay Başkanımız tarafından kendilerine yapılmış ve konunun bu denli hızlı çözülmüş olmasından dolayı ABD Genelkurmay Başkanı şükranlarını iletmiştir.

Bunun üzerine Genelkurmay Başkanımız da kendilerine bir destek talebi olduğunu söylemiştir. Bu talep, ABD'de bulunan FETÖ terör örgütü başı Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusundadır."

Cihan

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