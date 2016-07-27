﻿ Patnos'ta FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Patnos'ta FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Patnos'ta FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi tutuklandı.Ağrı Valilği'nden yapılan açıklamada," Patnos Eğitim Sever Öğretmenler Derneği (PESÖDER) bünyesinde, görev aldıkları süreçte mensubu oldukları FETÖ/PDY...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 16:04
Patnos'ta FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Patnos'ta FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Ağrı Valilği'nden yapılan açıklamada," Patnos Eğitim Sever Öğretmenler Derneği (PESÖDER) bünyesinde, görev aldıkları süreçte mensubu oldukları FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yararına olarak usulsüz şekilde SODES kapsamında kredi aldıkları tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik 26 Temmuz 2016 Salı günü Patnos Merkezli olmak üzere Ağrı merkezde, Şanlıurfa, İstanbul, Yozgat, Çorum, Adana ve Burdur illerinde Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğümüz organizesinde operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında Patnos ilçemizde M.R., M.Ş.Ç., Yozgat ilinde B.Ş., Çorum ilinde H.I., Adana ilinde M.D., Şanlıurfa ilinde H.Ş. ve Burdur ilinde S.Ü. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikamet/iş yeri ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyallere ve dokümanlara el konulmuştur" denildi.

Gözaltına alınan M.R., M.Ş.Ç., B.Ş., H.I. ve M.D. isimli 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.Ş. ve S.Ü. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.Cihan

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