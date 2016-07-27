﻿ Sağlık Bakanlığı'nda, 5 bin 581 görevden uzaklaştırma

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, 115'i yönetici, 1504'ü doktor, 5 bin 581 bakanlık personelinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.Bakan Akdağ, yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verdi:"FETÖ/PDY terör örgütü, 15 Temmuz 2016'da milletin iradesine, canına ve malına kastederek darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Bu ihanet ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan kamu güvenliğine ilişkin tedbirler olarak FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya bunlarla irtibatı olan Bakanlık personelinin tespiti için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. İlgili Kanun Hükmünde Kararname uyarınca haklarında nihai değerlendirmeleri yapmak üzere 115'i yönetici, 1504'ü hekim toplam 5 bin 581 Sağlık Bakanlığı personeli görevinden uzaklaştırılmıştır."Darbe teşebbüsünün ilk dakikasından itibaren sağlık hizmeti verilmesinde olağanüstü gayret gösteren sağlık personeline teşekkür eden Bakan Akdağ, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı ve yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Mücadeleyi kararlılıkla devam ettirerek milli irade nöbetini günlerdir sürdüren milletimize şükranlarımı sunuyorum. Milletin iradesine, geleceğine ve vatandaşlarımızın hayatına kastederek vatan evlatlarını şehit eden ve yaralayarak gazi olmasına sebep olan zalim terör örgütüne karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.