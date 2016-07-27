﻿ Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Demir memleketi Kütahya'da toprağa verildi

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Ahmet Demir (22) memleketi Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Mardin Derik’te terör örgütü PKK tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki arkadaşı ile birlikte şehit düşen özel harekat polisi Ahmet Demir için önce Kütahya Polisevinde tören düzenlendi.Şehit oğlu gibi Özel Harekat Polisi olan baba Mehmet Ali Demir, görev kıyafetiyle cenaze törenine katıldı. Kız kardeşi Emine şehit olan abisinin özel harekatçı kıyafetiyle katılırken,Anne Hanife, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Bugün oğlumun düğün günü. İşte oğlum düğün kıyafetlerini giymiş burada yatıyor. Oğluma söz verdim ağlamayacağım ve dik duracağım." dedi.Eşine ağlamamasını ve dik durmasını söyleyen baba Demir, "Ağlayıp vatan hainlerini namertleri sevindirmeyin. Çok şükür oğlumuz vatan haini olarak karşımıza çıkmadı. Şehit olarak karşımıza çıktı." dedi.Törende helallik alınarak İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül dua etmesinin ardından, şehidin cenazesi Çavdarhisar ilçesine bağlı Tepecik köyüne götürüldü.Köy camisinde öğle namazı vaktinde Gül'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.Törene, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, şehidin arkadaşları ve yakınları katıldı.