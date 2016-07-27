﻿ Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Demir memleketi Kütahya'da toprağa verildi
﻿

Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Demir memleketi Kütahya'da toprağa verildi

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Ahmet Demir (22) memleketi Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Mardin...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:40
Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Demir memleketi Kütahya'da toprağa verildi
Mardin'in Derik ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan özel harekat polisi Ahmet Demir (22) memleketi Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Mardin Derik’te terör örgütü PKK tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki arkadaşı ile birlikte şehit düşen özel harekat polisi Ahmet Demir için önce Kütahya Polisevinde tören düzenlendi.


Şehit oğlu gibi Özel Harekat Polisi olan baba Mehmet Ali Demir, görev kıyafetiyle cenaze törenine katıldı. Kız kardeşi Emine şehit olan abisinin özel harekatçı kıyafetiyle katılırken,Anne Hanife, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, "Bugün oğlumun düğün günü. İşte oğlum düğün kıyafetlerini giymiş burada yatıyor. Oğluma söz verdim ağlamayacağım ve dik duracağım." dedi.


Eşine ağlamamasını ve dik durmasını söyleyen baba Demir, "Ağlayıp vatan hainlerini namertleri sevindirmeyin. Çok şükür oğlumuz vatan haini olarak karşımıza çıkmadı. Şehit olarak karşımıza çıktı." dedi.


Törende helallik alınarak İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül dua etmesinin ardından, şehidin cenazesi Çavdarhisar ilçesine bağlı Tepecik köyüne götürüldü.Köy camisinde öğle namazı vaktinde Gül'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, şehidin arkadaşları ve yakınları katıldı.

Cihan

Sitene Haber Ekle Sitene Haber Ekle

Yorka İnşaat
﻿

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    ﻿
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu
    Tümü Anket
    Darbe girişimi sonrası Siyasilerin, Medyanın ve STK'ların darbeye karşı ortak tavrı Türkiye siyasetinde yeni bir siyasi oluşum ve yakınlaşmalara sebep olur mu?

    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    Linkler
    Alışveriş
    Kitap
    Kim Kimdir? Tüm Biyografiler
    Karikatür
    Sen de Yaz
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri
    Siz de yazmak istemez misiniz?
    Ziyaretçi Defteri
    Arşiv

    ﻿