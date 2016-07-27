﻿ Şehit polis Ramazan Akyürek tekbirlerle defnedildi

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Ramazan Akyürek'in naaşı, memleketi Konya'da toprağa verildi.
Şehit Polis Memuru Ramazan Akyürek'in (45) Türk bayrağına sarılı tabutu, Konya'nın Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehidin öz geçmişi okundu. Babasına karşı son görevini yerine getirmek için ön safta yer alan şehidin 14 yaşındaki oğlu Ömer Akyürek'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi.
Konya İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Akyürek'in tabutu, silah arkadaşları ve çok sayıda kişinin omuzlarında mahalle mezarlığına taşındı.
Şehit Polis Memuru Ramazan Akyürek'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi, yakınları Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cihan
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