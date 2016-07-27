﻿ Şehit polis Ramazan Akyürek tekbirlerle defnedildi
﻿

Şehit polis Ramazan Akyürek tekbirlerle defnedildi

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Ramazan Akyürek'in naaşı, memleketi Konya'da toprağa...

27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:29
Şehit polis Ramazan Akyürek tekbirlerle defnedildi
Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Ramazan Akyürek'in naaşı, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Şehit Polis Memuru Ramazan Akyürek'in (45) Türk bayrağına sarılı tabutu, Konya'nın Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehidin öz geçmişi okundu. Babasına karşı son görevini yerine getirmek için ön safta yer alan şehidin 14 yaşındaki oğlu Ömer Akyürek'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Konya İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Akyürek'in tabutu, silah arkadaşları ve çok sayıda kişinin omuzlarında mahalle mezarlığına taşındı.

Şehit Polis Memuru Ramazan Akyürek'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi, yakınları Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cihan

Sitene Haber Ekle Sitene Haber Ekle

Yorka İnşaat
﻿

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    ﻿
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu
    Tümü Anket
    Darbe girişimi sonrası Siyasilerin, Medyanın ve STK'ların darbeye karşı ortak tavrı Türkiye siyasetinde yeni bir siyasi oluşum ve yakınlaşmalara sebep olur mu?

    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    Linkler
    Alışveriş
    Kitap
    Kim Kimdir? Tüm Biyografiler
    Karikatür
    Sen de Yaz
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri
    Siz de yazmak istemez misiniz?
    Ziyaretçi Defteri
    Arşiv

    ﻿